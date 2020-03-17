Бизнес 40 минут назад

Народные депутаты предлагают отменить ЕСВ и штрафы для ФЛП, а также отсрочить введение РРО

Законопроект должен пройти первое и второе чтение в сессионном зале парламента, чтобы предложенные изменения вступили в силу

Народные депутаты предлагают отменить ЕСВ и штрафы для ФЛП, а также отсрочить введение РРО Народные депутаты предлагают отменить ЕСВ и штрафы для ФЛП, а также отсрочить введение РРО
Ярослав Железняк. Фото: Facebook

Финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей. Поэтому предлагаем несколько первоочередных налоговых шагов, чтобы поддержать предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах. Среди прочего, временное освобождение ФЛП от ЕСВ, отмена основных штрафов за нарушение налогового законодательства и отсрочка обязательного РРО", — написал Железняк.

Так, с 1 марта по 30 апреля 2020 года предлагается:

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  • освободить от уплаты ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;
  • временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
  • отменить налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая 2020 года предлагается освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты. Также на 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

До 31 мая 2020 года предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусматривается несколько льгот для граждан:

  • предлагается освободить от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля 2020 года;
  • ввести помощь для тех, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Ранее стало известно, что Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге. 

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