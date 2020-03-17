Нардепы ввели налоговые каникулы для бизнеса

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

За принятие законопроекта № 3220 за основу и в целом проголосовали 359 народных депутатов.

Ранее парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

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Законопроект предусматривает освобождение с 1 марта по 30 апреля 2020 года бизнеса от ЕСВ, а также штрафов и пени.

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Также на 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

Кроме этого, до 31 мая 2020 года предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Законопроект также предусматривает освобождение с 1 марта по 30 апреля от пени и штрафов за просрочку по кредитам для физлиц и предоставление помощи для заболевших коронавирусом и находящимся в изоляции.

Ранее стало известно, что Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.