Зеленский утвердил освобождение ФЛП от уплаты ЕСВ за май

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №591-IX.

Верховная Рада приняла этот документ 13 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Предполагается, что закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май — это период засчитывается им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

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Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объектам нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначислении налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года 13,3 тысячи физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность.