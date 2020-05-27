Бизнес 30 минут назад

Зеленский утвердил освобождение ФЛП от уплаты ЕСВ за май

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для ФЛП в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №591-IX.

Верховная Рада приняла этот документ 13 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Кратко и по делу в Telegram

Предполагается, что закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май — это период засчитывается им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Читайте также:
Рада продлила налоговые каникулы для медиков и предпринимателей

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объектам нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначислении налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором завершается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года 13,3 тысячи физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: хочет 1 грн компенсации за "бандита" (ВИДЕО)
Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: хочет 1 грн компенсации за "бандита" (ВИДЕО)
"Регуляторная гильотина": Кабмин видит Украину в ТОП-30 стран по администрированию налогов
"Регуляторная гильотина": Кабмин видит Украину в ТОП-30 стран по администрированию налогов
ТРЦ и гостиницы в Киеве откроют 30 мая — Кличко
ТРЦ и гостиницы в Киеве откроют 30 мая — Кличко
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)

  3. Сотрудники ГБР из-за Порошенко штурмовали в Киеве музей Гончара (ВИДЕО)

  4. Дело Шеремета: как движется резонансное расследование

  5. В Украине открыли продажу билетов еще на 9 поездов — Криклий

Загрузка...