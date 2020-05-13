Рада продлила налоговые каникулы для медиков и предпринимателей

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых категорий медработников и физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Как сообщается на официальном портале Верховной Рады, за законопроект № 3329-д проголосовали 333 народных депутата.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ранее подобные меры уже частично внедрялись.

В частности, были приняты Законы Украины:

- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

- О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

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Однако из-за продолжения действия ограничительных карантинных мер возникла необходимость в продлении сроков действия отдельных льгот и послаблений администрирования для налогоплательщиков.

В частности, срок неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта по 30 июня, продлили включительно до дня отмены карантина.

Кроме этого, документ продлевает срок неначисления пени, освобождения от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Продлен также мораторий на проведение документальных и фактических проверок до дня отмены карантина.

Закон предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Согласно проекту закона, до 30 июня освобождаются от налога на доходы физлиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов).

Помощь по частичной безработице тоже освободили от обложения НДФЛ и военного сбора, а физлицам-предпринимателям предоставили возможность получать помощь по частичной безработице.

Напомним, 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

В начале февраля в Украине один из государственных банков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отметим, что задача программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов. По предварительным расчетам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.