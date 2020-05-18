Бизнес требует внести ясность в новые правила и нормы по налогообложению — ЕВА

Уже более 5 месяцев существует неопределенность относительно законопроекта 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом сообщили в пресс-службе ЕВА.

Напомним, законопроект предусматривает масштабные изменения в правила корпоративного налогообложения, налогообложения физических лиц, а также касательно правил по администрированию налогов.

"В последнее время мы все чаще слышим несогласованные месседжи, которые звучат от разных представителей государственной власти. С одной стороны, президент планирует ветировать проект закона, с другой, в ближайшее время он все же будет подписан и вступит в силу. Однако пока существует больше вопросов, чем ответов. Достаточно вспомнить, что до сих пор общественности недоступен текст законопроекта, который был направлен на подпись президенту. Бизнес не понимает, какие изменения и в какое время будут, и каким образом планировать дальнейшую деятельность в таких условиях. Стоит отметить, что законопроект предусматривал как глобальные изменения, которые требуют времени на подготовку бизнеса и государственных органов к их внедрению, так и нормы, которые можно внедрять немедленно и какие ждет бизнес. В качестве примера можно вспомнить так называемые "соевые правки", изменения в правила применения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по НДС и тому подобное. Поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время власть все же определится с планом действий по законопроекту и картина станет более ясной. Если власть пойдет по пути введения 1210, бизнес будет настаивать на внесении в этот закон изменений, которые обеспечили бы достаточно времени на подготовку к применению новых правил и, в общем, адаптировали бы закон к реалиям сегодняшнего дня", — прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Нормы, которые приветствуются бизнесом:

▶️ Отмена дискриминационных "соевых поправок", чтобы восстановить справедливые условия налогообложения и добросовестной конкуренции на аграрном рынке.

▶️ Уменьшение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по НДС и расчетов корректировки, не предоставляется получателю (покупателю).

▶️ Изменения к определению базы начисления акциза на электрическую энергию в связи с введением Закона Украины № 2019-VIII "О рынке электроэнергии".

▶️ Нормы по более широкому применению ускоренной амортизации.

▶️ Увеличение стоимостного порога для признания актива необратимым.

▶️ Увеличение порога годового дохода (до 40 млн гривен), в случае не достижения которого налогоплательщикам разрешается не применять корректировки финансового результата на налоговые разницы.

В то же время законопроект содержит большое количество противоречивых норм, в частности:

➡️ Введение правил "деловой цели".

➡️ Введение правил "условных дивидендов".

➡️ Введение обременительных изменений в правила относительно вычитания процентов.

➡️ Введение правил о приостановлении амортизации на период неиспользования основных средств в хозяйственной деятельности и тд.

Отдельно Европейская Бизнес Ассоциация обращает внимание на совершенно недостаточное время, отведенное бизнесу и контролирующим органам на подготовку к применению таких масштабных изменений. В случае вступления в силу законопроекта 1210, потребуются немедленные изменения в этот нормативный акт, который отложил бы начало применения определенных норм. Также необходимо провести работу по совершенствованию норм, которые пока вызывают нарекания бизнеса.

Как правило, бизнес нуждается в ясности относительно налоговых правил и их предсказуемости — это крайне важные условия построения качественного бизнес-климата в стране. В ЕВА надеются, что ситуации, подобные той, что сложилась с законопроектом 1210, будут досадным исключением и не превратятся в правило.

Ассоциация напоминает, что бизнес все еще ожидает введения хотя бы нескольких ощутимых мер фискальной поддержки предпринимателей в условиях кризиса. Считать, что продолжается business as usual, и ожидать, что бизнес будет способен выдерживать растущий налоговый груз — значит рисковать снижением деловой активности и потерей рабочих мест в ближайшее время.

Напомним, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал принятие во втором чтении законопроекта, предусматривающего продление налоговых льгот на время карантина.