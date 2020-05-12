Какие льготы депутаты готовы предложить бизнесу и медикам из-за коронавируса

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал принятие во втором чтении законопроекта, предусматривающего продление налоговых льгот на время карантина. Рассматривать его Верховная Рада будет завтра, 13 мая.

Как сообщил заместитель главы комитета народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк, ко второму чтению в законодательной инициативе №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" сохранились уже принятые ранее нормы. В частности, физические лица-предприниматели освобождаются от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя до 31 мая, действует мораторий на проверки, а за нарушение налогового законодательства и законодательства относительно ЕСВ до конца карантина не будут штрафовать и начислять пеню. Также в силе останется норма относительно продления упрощенной процедуры капитализации банков.

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Кроме того, ко второму чтению, по словам Железняка, депутаты нашли способ до 30 июня освободить от обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам, но без потерь для местного бюджета.

Впрочем, как отмечает член комитета нардеп от фракции "Европейской солидарности" Нина Южанина, решение относительно компенсации медикам сумм НДФЛ из государственного бюджета является "половинчастым".

"Инициатива фракции "ЕС" как механизм — поддержана, но только относительно доплат в виде 300% надбавок к заработным платам медиков, которые находятся на первой линии борьбы с коронавирусом, и только на два месяца (за май и июнь), — написала она. — На какие направления будут расходоваться деньги по коду 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" в сумме 15,8 млрд гривен — не услышали. Хотя частично была озвучена сумма в 6 млрд 192 млн гривен, которые якобы выделены именно на эту 300%-ю надбавку за март, апрель, май, июнь".

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Также изменения, подготовленные ко второму чтению, предусматривают предоставление права ФЛП получать помощь по частичной безработице на период карантина в случае вынужденного сокращения длительности рабочего времени (в связи с остановкой или сокращением деятельности из-за карантина). На сегодняшний день, как отмечает Южанина, такая помощь действует только для наемных сотрудников. Кроме того, как сообщил Железняк, помощь по частичной безработице также не будет облагаться НДФЛ и военным сбором.

"До конца последнего месяца карантина: продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов налогоплательщиков на запросы налоговой; продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита", — отметил Железняк.

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Напомним, что предыдущий пакет решений, направленных на поддержку предпринимателей на период карантина Верховная Рада приняла 17 марта, однако действовали они до 30 апреля.

Delo.ua рассказывало о том, какие именно льготы были введены и что о такой помощи думает бизнес.