Бизнес 1 час назад

За получением пособий по безработице за неделю обратились почти 7000 предпринимателей

На сегодняшний день Минэкономики принято 1715 положительных решений о выплате пособий

За получением пособий по безработице за неделю обратились почти 7000 предпринимателей За получением пособий по безработице за неделю обратились почти 7000 предпринимателей
Деньги. Фото: из открытых источников

В период с 4 по 12 мая, то есть с начала анонсирования программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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По данным ведомства, на сегодняшний день уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников.

При этом в стадии рассмотрения еще находятся 3339 пакетов документов, и прием заявок активно продолжается.

"Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице за получением такой помощи обратились почти 7 тысяч работодателей. С каждым днем ​​эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений", — доложил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он объяснил, что программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В целом на эту программу направлено 4,7 млрд грн.

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"Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение денег", — пообещал министр.

В его ведомстве также информировали, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центры занятости по месту уплаты единого взноса.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

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