Кабмин выделил 6 млрд грн на выплаты потерявшим работу украинцам

Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что правительство упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1000 грн. При этом максимальный размер пособия составляет 8408 грн.

Как рассказал Шмыгаль, по информации Государственного центра занятости, в мае зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных.

Премьер-министр также сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа — "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", — отметил глава правительства.

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Общая сумма государственных пособий, которую выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина, по состоянию на 6 мая составляла 2,3 млрд грн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало увеличение количества официально зарегистрированных безработных.