Политика и экономика 40 минут назад

Кабмин выделил 6 млрд грн на выплаты потерявшим работу украинцам

В мае в Украине зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных

Кабмин выделил 6 млрд грн на выплаты потерявшим работу украинцам Кабмин выделил 6 млрд грн на выплаты потерявшим работу украинцам
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что правительство упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1000 грн. При этом максимальный размер пособия составляет 8408 грн.

Как рассказал Шмыгаль, по информации Государственного центра занятости, в мае зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных.

Премьер-министр также сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа — "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", — отметил глава правительства.

Читайте также:
Более 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина — премьер

По данным Центра занятости, с 12 марта по 4 мая 2020 года, то есть за период карантина, почти 156 тысяч украинцев, которые потеряли работу, официально зарегистрировались безработными.

Общая сумма государственных пособий, которую выплатили официально зарегистрированным безработным с начала карантина, по состоянию на 6 мая составляла 2,3 млрд грн.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировало увеличение количества официально зарегистрированных безработных.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль
После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль
Польша: если работники из Украины не приедут — будет катастрофа
Польша: если работники из Украины не приедут — будет катастрофа
В Женеве очередь за бесплатной едой растянулась на полтора километра (ВИДЕО)
В Женеве очередь за бесплатной едой растянулась на полтора километра (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль

  3. Засуха в Украине продолжается в четырех областях

  4. Ослабление карантина: в Киеве открылся ТРЦ "Дрим Таун"

  5. Адвокатская фирма с США заплатила $11 млн, чтобы избежать иска Тимошенко — NYT

Загрузка...