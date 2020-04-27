В Минэкономразвития прогнозируют увеличение количества безработных

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных.

Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По состоянию на 27 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 431,9 тысяч человек, что почти на 119 тысяч или на 38% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 27 апреля 2019 количество безработных составляло 313 тысяч).

С начала карантина, то есть, начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 127,4 тысяч безработных.

"Тенденция к сокращению маловероятна, наоборот, прослеживается тенденция увеличения числа безработных в связи с карантином", — отметили в Минэкономики.

На внеочередном заседании Кабинета министров было принято постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

Так, Фонду было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств.

Выделенные деньги будут направлены на выплату:

– пособия по безработице — 1,277 млрд грн;

– повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1 тысячи грн;

– помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше с 91-го дня;

– выплата всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше.

– пособия по частичной безработице — 4,723 млрд грн;

– выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая — это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая — помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По состоянию на 17 апреля в Украине официально зарегистрировались безработными 411 тысяч человек, из которых более 100 тысяч потеряли работу в период карантина.

В то же время, по расчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 млн человек.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.