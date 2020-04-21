Общество 20 минут назад

Минимальное пособие по безработице повысили на 50%

Всем безработным, которые стоят на учете, помощь будет автоматически пересчитана

Минимальное пособие по безработице повысили на 50% Минимальное пособие по безработице повысили на 50%
Фото: Elanec news

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тыс гривен.

Об этом сообщили в Службе занятости Украины. 

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Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которая вступила в силу 18 апреля 2020. Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после его окончания.

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Таким образом, минимальный размер пособия по безработице повышен до 1 тыс гривен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативных факторов (например, прогул)

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требующее содействие в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере 650 гривен, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.

Напомним, что за время карантина официально безработными стали около полумиллиона украинцев

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