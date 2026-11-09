Германия назвала объем помощи Украине с начала полномасштабной войны: сколько дали

С начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине около 100,9 млрд. евро, из которой более 43,3 млрд. евро составляла гражданская помощь. Также немецкое правительство предусмотрело на следующие годы около 57,6 млрд евро военной поддержки.

Об этом говорится в ответе федерального правительства ФРГ на депутатский запрос ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) в Бундестаге, передает "Укринформ".

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года правительство Германии выделило двустороннюю гражданскую поддержку Украине на сумму более 43,3 млрд евро, а военную поддержку на сумму около 57,6 млрд евро предоставило или предусмотрело на следующие годы (по состоянию на 30 июня 2026 года).

При этом в правительственную статистику включена также помощь гражданам Украины, которые находятся в Германии. Военная составляющая охватывает не только уже оказанную помощь, но и средства, предусмотренные на последующие годы, то есть не все указанные суммы фактически уже потрачены.

В правительстве Германии подчеркнули, что будут продолжать всестороннюю поддержку Украины, поскольку последствия возможной военной победы России создали бы значительно большие расходы на безопасность.

Также в 2024-2025 годах Германия выступала партнером по реализации проектов закупок для Украины за счет сверхприбылей от замороженных активов центрального банка России. В 2024 году на эти цели было направлено 100 млн. евро, в 2025 году – 217,5 млн. евро. Эти средства были отнесены к федеральному бюджету ФРГ как целевые поступления и в полном объеме использованы для финансирования дополнительных расходов по бюджетной статье поддержки Украины.

В правительстве Германии также подчеркнули, что постоянно проверяют использование средств, выделенных на поддержку Украины, в ходе которых существенных недостатков обнаружено не было.

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что из 100 миллиардов евро, которые Германия указывает как "двустороннюю помощь Украине", непосредственно украинская сторона получила около 41,7 миллиарда евро. Все последние средства на самом деле тратятся в самой ФРГ на живущих там украинцев. Эти деньги не помогают украинскому правительству защищаться от атак русских.

"Германия является крупнейшим донором Украины в Европе. Однако коммуникация федерального правительства по этой помощи становится все более запутанной. Сумма в 100 миллиардов евро вводит в заблуждение, если ее называют "двусторонней помощью Украине". Это обидно, особенно ввиду того, насколько много Германия на самом деле делает", - прокомментировал руководитель Ukraine.

4 октября Германия передала Украине новый пакет военной и энергетической помощи на €1,3 млрд. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и оборудования для энергетической инфраструктуры. Поддержка касается как усиления защиты Украины от российских атак, так и работы критически важных объектов.