Украина и Германия заключили 15 договоренностей более чем на €8,5 млрд

Украина и Германия 4 октября заключили 15 соглашений и документов общей стоимостью более 8,5 млрд. евро. Значительная часть договоренностей касается производства, украинских заказов для германской промышленности и совместных проектов в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

Отдельно Германия объявила новый комплексный пакет поддержки Украины более чем на 1,3 млрд евро. Он предусматривает вооружение, помощь энергетическому сектору перед зимой и финансирование производства новых перехватчиков для борьбы с реактивными дронами.

По словам Зеленского, Украина уже совместно с Германией производит беспилотники и планирует наращивать закупки немецкого оружия и оборудования.

"Украина делится своими знаниями, опытом, а также делает заказы и совместно производит. Это рабочие места для Германии и для Украины", – отметил президент.

Также началась работа по созданию совместных подразделений беспилотных летательных аппаратов в Германии.

Вместе с канцлером Фридрихом Мерцом в Киев впервые прибыла экономическая делегация высокого уровня, в том числе федеральное министерство экономики и энергетики Германии Екатерина Райхе. В состав делегации вошли представители оборонной промышленности и энергетического сектора, заинтересованные в проектах обороны, обеспечения и восстановления Украины.

Стороны также подписали отдельную договоренность о сотрудничестве в сфере противодействия беспилотным системам.

Таким образом, сотрудничество Украины и Германии все больше переходит от прямой помощи к промышленной кооперации – совместному производству, украинским заказам для немецких предприятий и реализации проектов непосредственно в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд, предусматривавший финансирование противовоздушной обороны, беспилотных систем и производства дальнобойного вооружения.