Более 155 млн евро на энергетику: Украина заключила новые соглашения с Германией

Украина и Германия заключили ряд соглашений в сфере энергетики на общую сумму свыше 155 млн. евро. Договоренности предусматривают модернизацию украинской энергосистемы, развитие распределенной генерации, усиление защиты энергообъектов и обновление газовой инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Энергетика Украины и Германии

Соответствующие соглашения заключили по итогам украинско-германского бизнес-форума в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

В частности, Министерство энергетики Украины и немецкая Siemens Energy будут сотрудничать по восстановлению, модернизации и повышению устойчивости украинской энергосистемы. Стороны также разрабатывают возможность использования 12 газотурбинных установок Siemens Energy для развития распределенной генерации.

Отдельное соглашение заключили НЭК "Укрэнерго" и немецкие операторы электросетей 50Hertz и Amprion. Она предусматривает сотрудничество по ускорению поставок в Украину критически важного электротехнического оборудования.

Речь идет, в частности, о трансформаторах, кабелях, коммутационном оборудовании и другой технике, необходимой для работы энергосистемы. Немецкие партнеры будут помогать Укрэнерго находить доступные производственные мощности и ближайшие возможности для заказа оборудования у международных производителей.

Еще одно направление сотрудничества - совместные проекты "Нефтегаза2 и Siemens Energy. Стороны будут работать над повышением устойчивости энергетической инфраструктуры и ее восстановлением.

В частности, сотрудничество будет охватывать защиту энергообъектов, проведение аудитов безопасности, кризисное управление, киберзащиту и меры по быстрому восстановлению инфраструктуры.

Также Украина и Siemens Energy прорабатывают проект поставки пяти газотурбинных компрессорных агрегатов для модернизации и расширения мощностей подземных хранилищ газа.

Кроме того, стороны рассматривают возможность внедрения новых мощностей по генерации электроэнергии на базе технологических решений Siemens Energy и автоматизированных систем управления.

Таким образом, договоренности охватывают сразу несколько ключевых направлений украинской энергетики – генерацию, передачу электроэнергии, газовую инфраструктуру, киберзащиту и физическую безопасность энергообъектов.

Напомним, Россия планирует этой зимой массированными ударами обрушить украинскую энергосистему, уничтожив до 15 ГВт энергомощностей и оставить крупные города без света, тепла и воды.