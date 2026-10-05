Понад €155 млн на енергетику: Україна уклала нові угоди з Німеччиною

Україна та Німеччина уклали низку угод у сфері енергетики на загальну суму понад €155 млн. Домовленості передбачають модернізацію української енергосистеми, розвиток розподіленої генерації, посилення захисту енергооб’єктів та оновлення газової інфраструктури.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Енергетика України та Німеччини

Відповідні угоди уклали за підсумками Українсько-німецького бізнес-форуму в присутності президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Зокрема, Міністерство енергетики України та німецька Siemens Energy співпрацюватимуть над відновленням, модернізацією та підвищенням стійкості української енергосистеми. Сторони також опрацьовують можливість використання 12 газотурбінних установок Siemens Energy для розвитку розподіленої генерації.

Окрему угоду уклали НЕК "Укренерго" та німецькі оператори електромереж 50Hertz і Amprion. Вона передбачає співпрацю для прискорення постачання в Україну критично важливого електротехнічного обладнання.

Йдеться, зокрема, про трансформатори, кабелі, комутаційне обладнання та іншу техніку, необхідну для роботи енергосистеми. Німецькі партнери допомагатимуть "Укренерго" знаходити доступні виробничі потужності та найближчі можливості для замовлення обладнання у міжнародних виробників.

Ще один напрям співпраці - спільні проєкти "Нафтогазу2 та Siemens Energy. Сторони працюватимуть над підвищенням стійкості енергетичної інфраструктури та її відновленням.

Зокрема, співпраця охоплюватиме захист енергооб’єктів, проведення аудитів безпеки, кризове управління, кіберзахист і заходи для швидкого відновлення інфраструктури.

Також Україна та Siemens Energy опрацьовують проєкт постачання п’яти газотурбінних компресорних агрегатів для модернізації та розширення потужностей підземних сховищ газу.

Крім того, сторони розглядають можливість впровадження нових потужностей з генерації електроенергії на базі технологічних рішень Siemens Energy та автоматизованих систем управління.

Таким чином, домовленості охоплюють одразу кілька ключових напрямів української енергетики - генерацію, передачу електроенергії, газову інфраструктуру, кіберзахист та фізичну безпеку енергооб’єктів.

Нагадаємо, Росія планує цієї зими масованими ударами обвалити українську енергосистему, знищивши до 15 ГВт енергопотужностей, та залишити великі міста без світла, тепла й води.