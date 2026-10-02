Россия планирует ударами отключить от сети все три украинских АЭС

Россия планирует этой зимой массированными ударами обрушить украинскую энергосистему, уничтожив до 15 ГВт энергомощностей и оставить крупные города без света, тепла и воды.

Как пишет Dilo, об этом сообщает газета The New York Times.

Вывести из строя 3 АЭС

По данным издания, министр энергетики Украины Денис Шмигаль две недели назад показал европейским партнерам перехваченный разведкой российский план по полному выведению из строя украинских систем электро-, тепло- и водоснабжения этой осенью и зимой. Украинские спецслужбы получили документы, в которых указаны потенциальные цели, виды вооружения и количество ударов по каждому объекту.

План, датируемый августом, предусматривает три этапа атак. Сначала ударами ракет и дронов предполагается вывести из строя подстанции вблизи западных границ Украины, импортирующих электроэнергию из Европы. Затем предусмотрены атаки на гидроэлектростанции. На третьем этапе планируется остановить все три действующие атомные электростанции (четвертая, Запорожская, находится на оккупированной территории).

Для этого российская армия будет наносить ракетные удары по подстанциям, которые соединяют АЭС с энергосистемой и обычно расположены в 1-1,5 км от реакторов. В настоящее время Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС с девятью работающими энергоблоками производят около 63% электроэнергии Украины.

Удар по водоснабжению

Также Москва планирует ударить по украинской системе водоснабжения, в том числе по насосным станциям и очистным сооружениям, с помощью десятков баллистических ракет и КАБ. Ранее РФ не атаковала такие объекты в больших масштабах.

Конечная цель россиян – отрезать крупные украинские города от электро-, тепло- и водоснабжения, что может спровоцировать гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса названы главными целями. Речь идет о сокращении электроснабжения в этих городах на 90%, уменьшении теплоснабжения до 90% и серьезном нарушении работы канализации.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .