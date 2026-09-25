Новые удары по энергетике Украины: Шмыгаль рассказал, что планирует РФ

Россия готовит новую кампанию по ударам по энергетической инфраструктуре Украины на зиму. Украинские спецслужбы получили документы, в которых указаны потенциальные цели, виды вооружения и количество ударов по каждому объекту.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

РФ готовит масштабные удары по энергетике

По словам Министра, соответствующие материалы украинская сторона получила на прошлой неделе от спецслужб. Он отметил, что документы касаются стратегии действий РФ на зимний период.

"Там два больших документа, очень холодно, очень четко прописаны. С таблицами, с количеством оружия, которое необходимо на каждый объект, чтобы его уничтожить", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что в планах фигурируют разные виды вооружения – от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников. По словам министра, для каждого объекта определены отдельные "наряды", то есть запланированные средства поражения.

Какие объекты может атаковать РФ

Шмигаль заявил, что российские планы предполагают комплексные удары по энергетической и коммунальной инфраструктуре.

В частности, речь идет об объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, генерирующих мощностях, а также интерконнекторах.

Отдельно, по словам министра, у России есть планы относительно крупных городов. В их числе он назвал Киев, Харьков, Одессу и города с населением около 500 тысяч человек.

Как Украина готовится к зиме

Украина уже усиливает защиту энергетической инфраструктуры в преддверии зимы. По словам Шмыгаля, над объектами, которые РФ определила как приоритетные цели, уже построили более 200 капитальных бетонных сооружений – так называемых шелтеров.

Также на энергообъектах устанавливают предэтонационные экраны и защитные сетки от FPV-дронов.

Параллельно Украина вместе с международными партнерами накапливает оборудование для оперативного ремонта поврежденной инфраструктуры в случае российских атак.

В то же время, Шмыгаль признал, что полностью защитить энергетические объекты физическими сооружениями невозможно.

"Безусловно, ПВО сегодня дает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов, даже 10% - это больно", - сказал министр.

Он также заявил, что Украина готовится к зимнему периоду и планирует продолжать дальнобойные ответные удары на российские атаки.

"Мы готовимся к этой зиме совсем по-другому, чем были готовы к прошлой. Мы говорим, что эта зима будет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, российские атаки повредили 1613 энергетических объектов Украины. Только за прошедшую зиму страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей.