Украинская энергетика получит дополнительные 44,6 млн. евро от Норвегии

Норвегия внесла более 44,6 млн. евро, или 500 млн. норвежских крон, в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад страны в фонд вырос до 209,2 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что новый вклад должен помочь усилить устойчивость украинской энергосистемы, в частности, при подготовке к следующему отопительному сезону.

"Благодаря вкладам доноров через механизмы Фонда закупается самое необходимое оборудование для восстановления поврежденных энергообъектов и развития генерирующих мощностей", - сказал министр энергетики Денис Шмигаль.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Его цель – привлечение средств для противодействия последствиям российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.

Всего за время работы Фонда в него поступило более 2 млрд. евро грантовых средств. Взносы предоставили 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и три международных организации.

Средства Фонда направляют на поддержку украинского энергетического сектора, в частности восстановление поврежденных объектов и обеспечение стабильной работы энергосистемы.

В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.