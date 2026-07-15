Українська енергетика отримає додаткові 44,6 млн євро від Норвегії

Норвегія внесла понад 44,6 млн євро, або 500 млн норвезьких крон, до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок країни до фонду зріс до 209,2 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

У Міненерго зазначили, що новий внесок має допомогти посилити стійкість української енергосистеми, зокрема під час підготовки до наступного опалювального сезону.

"Завдяки внескам донорів через механізми Фонду закуповується найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб’єктів і розвитку генеруючих потужностей", — сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його мета — залучення коштів для протидії наслідкам російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом за час роботи Фонду до нього надійшло понад 2 млрд євро грантових коштів. Внески надали 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та три міжнародні організації.

Кошти Фонду спрямовують на підтримку українського енергетичного сектору, зокрема на відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.