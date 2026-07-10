Данія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України до 78,5 мільйонів євро

Уряд Данії ухвалив рішення про виділення додаткових 10,66 мільйонів євро (що еквівалентно 80 мільйонам данських крон) до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином загальний внесок Королівства до Фонду склав 78,5 мільйонів євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Нові кошти будуть використані для відновлення пошкоджених потужностей та зміцнення української енергосистеми.

Перший віцепрем’єр-міністр та міністр енергетики України Денис Шмигаль висловив офіційну подяку уряду Данії, данському народові та особисто новопризначеній міністерці клімату, енергетики та комунальних послуг Самірі Нава за оперативно надану фінансову підтримку.

"Данія - незмінний партнер України у допомозі розвитку енергетичного сектору. Ще навесні 2022 року Королівство стало першим донором Фонду підтримки енергетики, який на сьогодні об’єднує вже 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій", - наголосив він.

Історія Фонду

Фонд підтримки енергетики України (UESF) був створений навесні 2022 року за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру.

Кошти фонду використовують для фінансування першочергових потреб українських енергетичних компаній. Йдеться про обладнання, запасні частини, технічні засоби, паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури й забезпечення електро- та теплопостачання.

Нагадаємо, Швеція внесла 124,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок Швеції до фонду перевищив 386 млн євро, а сукупний обсяг внесків від моменту створення фонду — 2 млрд євро.