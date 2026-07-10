Дания увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 78,5 миллиона евро

Правительство Дании приняло решение о выделении дополнительных 10,66 миллиона евро (что эквивалентно 80 миллионам датских крон) в Фонд поддержки энергетики Украины. Таким образом, общий вклад Королевства в Фонд составил 78,5 миллионов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Новые средства будут использованы для восстановления поврежденных мощностей и укрепления украинской энергосистемы.

Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмигаль выразил официальную благодарность правительству Дании, датскому народу и лично новоназначенной министерке климата, энергетики и коммунальных услуг Самири Нава за оперативно оказанную финансовую поддержку.

"Дания - неизменный партнер Украины в помощи развитию энергетического сектора. Еще весной 2022 года Королевство стало первым донором Фонда поддержки энергетики, который на сегодняшний день объединяет уже 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций", - подчеркнул он.

История Фонда

Фонд поддержки энергетики Украины (UESF) был создан весной 2022 по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины для противодействия последствиям российских атак, направленных на критическую энергетическую инфраструктуру.

Средства фонда используются для финансирования первоочередных потребностей украинских энергетических компаний. Речь идет об оборудовании, запасных частях, технических средствах, топливе и услугах, необходимых для восстановления инфраструктуры и обеспечения электро- и теплоснабжения.

Напомним, Швеция внесла 124,1 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад Швеции в фонд превысил 386 млн. евро, а совокупный объем взносов с момента создания фонда — 2 млрд. евро.