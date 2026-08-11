В результате российского обстрела Запорожья повреждена фабрика кофе Isla (ФОТО)

Во время ночного российского обстрела Запорожья получила повреждения фабрика производителя кофе Isla. Разрушения подверглись помещения предприятия, в частности в здании выбиты окна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Поврежденное помещение, выбиты окна, многое, что теперь придется восстанавливать. Но самое главное — наши люди живы", — отметили представители фабрики.

Сейчас команда находится на месте происшествия: работники убирают территорию, наводят порядок, оценивают масштабы нанесенного ущерба и возобновляют производственные и административные процессы.

Изменения в графике отгрузок

В компании предупредили, что из-за необходимости ликвидации последствий обстрела и возобновления работы офиса в ближайшие 1-2 дня возможны задержки с обработкой и отгрузкой заказов.

В Isla подчеркнули, что команда продолжает работу в Украине и шаг за шагом возвращает фабрику к полноценному функционированию.

Об Isla

Isla – украинский бренд кофе. С 2015 г. компания работает на собственной фабрике в Запорожье.

По официальным данным, для производства используют 100% арабику из Центральной Америки, Бразилии и Эфиопии. Сортировка и купажирование зерна происходит в Италии, а смешивание производят до обжарки для однородности вкуса.

Обработка проходит на немецком оборудовании Probat с компьютерным контролем профиля обжарки. Швейцарские системы Bühler производят оптический отбор, проверяя около 1000 зерен в секунду и удаляя дефекты. Готовый кофе охлаждают воздухом и выпускают свежеобжаренным, без накопления складских запасов.

Ранее сообщалось, что в результате российского баллистического удара по гражданским промышленным объектам "Метинвеста" в Запорожье погибли 7 работников металлургического комбината "Запорожсталь", еще 21 человек получил ранения. Работа предприятия полностью остановлена.