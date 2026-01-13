Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Враг атаковал энергообъекты Запорожья: ранены две работницы облэнерго

облэнерго
Атака на энергосектор в Запорожье / Depositphotos

Российские войска нанесли очередной удар по энергетическим объектам в Запорожской области, что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Повреждения оборудования стали причиной травм среди персонала предприятия.

Ранения получили две работницы облэнерго. Одна из женщин была госпитализирована с ожогами лица, рук и головы - угрозы ее жизни нет. Другая сотрудница получила ожоги и контузию; при транспортировке в больницу она находилась без сознания. Медики проводят полное обследование по установлению окончательного диагноза.

Энергетики работают над возобновлением подачи электроэнергии, говорится в сообщении.

"Именно в таких сверхсложных условиях, рискуя жизнью, энергетики ежедневно продолжают борьбу за то, чтобы вернуть свет людям. Сегодня как никогда их необходима наша поддержка и понимание", - отмечает пресс-служба.

Напомним, ночью 13 января Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

Автор:
Ольга Опенько