Враг атаковал энергообъекты Запорожья: ранены две работницы облэнерго

Российские войска нанесли очередной удар по энергетическим объектам в Запорожской области, что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Повреждения оборудования стали причиной травм среди персонала предприятия.

Ранения получили две работницы облэнерго. Одна из женщин была госпитализирована с ожогами лица, рук и головы - угрозы ее жизни нет. Другая сотрудница получила ожоги и контузию; при транспортировке в больницу она находилась без сознания. Медики проводят полное обследование по установлению окончательного диагноза.

Энергетики работают над возобновлением подачи электроэнергии, говорится в сообщении.

"Именно в таких сверхсложных условиях, рискуя жизнью, энергетики ежедневно продолжают борьбу за то, чтобы вернуть свет людям. Сегодня как никогда их необходима наша поддержка и понимание", - отмечает пресс-служба.

Напомним, ночью 13 января Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.