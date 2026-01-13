Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нічна атака Росії на енергетику: знеструмлено сім областей та Київ

енергетики
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, / Урядовий портал

Вночі 13 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

 За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, але відновлення електропостачання потребує часу.

Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області, повідомили в компанії. Руйнування значні, відновлення потребує часу.Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Вʼязовченко нагадав, що наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, а у Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", - зауважив заступник міністра.

Він додав, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли.

Вʼязовченко наголосив, що Україна переживає одну з найскладніших зим за часи незалежності, та закликав українців ощадливо споживати електроенергію у години, коли вона є.

Як повідомлялося, наразі найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. 

Автор:
Світлана Манько