Ночная атака России на энергетику: обесточены семь областей и Киев

энергетики
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, / Правительственный портал

Ночью 13 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, но восстановление электроснабжения требует времени.

Также из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей.

В'язовченко напомнил, что в настоящее время во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания. На их длительность может влиять существенное понижение температуры воздуха.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации", - сказал он.

Он добавил, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация самая сложная из-за постоянных обстрелов.

Вязовченко подчеркнул, что Украина переживает одну из самых сложных зим за время независимости, и призвал украинцев бережно потреблять электроэнергию в те времена, когда она есть.

Как сообщалось, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Автор:
Светлана Манько