Россия атаковала ТЭС компании ДТЭК: в Киеве и области применены аварийные отключения электроэнергии

взрыв
Фото: unsplash.com

13 января российская армия снова атаковала ТЭС компании ДТЭК. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

В ДТЭК отмечают, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

В ДТЭК не уточняют, где находится поврежденный объект, но известно, что в Киеве и Бучанском районе области ввели экстренные отключения света.

В Минэнерго сообщают, что причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

"Предварительно обнародованные графики обесточений в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отмечают в ведомстве.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 12 января в результате очередной вражеской атаки на энергообъект ДТЭК в Одесской области без электроснабжения остались около 33,5 тысяч семей.

Автор:
Светлана Манько