Росія атакувала ТЕС компанії ДТЕК: у Києві та області застосовані аварійні відключення електроенергії

вибух
Фото: unsplash.com

13 січня російська армія знову атакувала ТЕС компанії ДТЕК. Через складну ситуацію в енергосистемі  у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. 

В ДТЕК зауважують, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

В ДТЕК не уточнюють, де знаходиться ушкоджений об'єкт, але відомо, що у Києві й Бучанському районі області запровадили екстрені відключення світла.

В Міненерго повідомляють, що причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - наголошують у відомстві.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 12 січня внаслідок чергової ворожої атаки на енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі родин. 

Автор:
Світлана Манько