Ворог атакував енергооб’єкти Запоріжжя: поранено двох працівниць обленерго

Російські війська завдали чергового удару по енергетичних об’єктах у Запорізькій області, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Пошкодження обладнання стали причиною травм серед персоналу підприємства.

Поранення отримали дві працівниці обленерго. Одну з жінок госпіталізували з опіками обличчя, рук та голови - загрози її життю немає. Інша співробітниця отримала опіки та контузію; під час транспортування до лікарні вона перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергі, йдеться в повідомленні.

"Саме в таких надскладних умовах, ризикуючи життям, енергетики щодня продовжують боротьбу за те, щоб повернути світло людям. Сьогодні як ніколи їх необхідна наша підтримка та розуміння", - наголошує пресслужба.

Нагадаємо, вночі 13 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.