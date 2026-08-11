Найбільший в Росії завод скрапленого газу зупинився після атаки українських дронів – Reuters

Атака українських безпілотників, яка відбулася 10 сепня, паралізувала роботу нафтохімічного комплексу "ЗапСибНафтохім" у Тобольську Тюменської області. Поставки продукції повністю припинилися.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами одного зі співрозмовників, найбільший у Росії завод з виробництва скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) було безстроково зупинено "для оцінки масштабів пошкоджень та їхніх наслідків".

Зупинка заводу, що належить до групи "Сибур", одразу позначилася на біржових торгах. На Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі припинилися пропозиції скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з пункту завантаження Тобольськ, хоча раніше з цього пункту щодня продавали близько 4000 метричних тонн технічної пропан-бутанової суміші.

Значення підприємства для ринку РФ

За даними галузевих джерел, комплекс "ЗапСибНафтохім" є найбільшим виробником СВГ в Росії:

щорічний обсяг випуску становить близько 6 млн метричних тонн;

частка об'єкта сягає 40% від усього виробництва скрапленого вуглеводноого газу в РФ;

близько 50% виробленого СВГ використовується як сировина для власного нафтохімічного виробництва "Сибуру".

Нагадаємо, Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.