Найбільший нафтопереробний завод Росії зупинився після атаки українських дронів

Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

За їхніми даними, на заводі потужністю 22 млн тонн на рік отримала ⁠пошкодження та спалахнула установка первинної переробки нафти ‌АВТ-10. Вона забезпечувала 38% потужності НПЗ, або 24,5 тисяч тонн на добу.

Також, за словами джерел Reuters, було аварійно зупинено установку АВТ-11, розраховану на добову переробку 24 тисяч тонн нафти (37% потужності НПЗ) та 3,4 тисячі тонн газового конденсату (5% потужності НПЗ).

Як стверджують співрозмовники агентства, АВТ-11 не постраждала, однак було пошкоджено міжцехові комунікації, які забезпечують її функціонування. За їхньою оцінкою, АВТ-11 зможе найближчим часом відновити переробку.

З 7 липня Омський НПЗ, на який припадає 8% усієї нафтопереробки в Росії, припинив реалізацію оптових партій автобензину та дизельного палива.

Омський НПЗ довгий час залишався останнім непошкодженим нафтозаводом із топ найбільших.

У 2024 році Омський НПЗ переробив 22 млн тонн нафти, або близько 440 000 барелів на добу, виробивши 5 млн тонн бензину та 8 млн тонн дизельного палива.

Удар по Омському НПЗ

Удар по НПЗ, розташованому в глибині Сибіру, майже за 2500 км від кордону, став одним із найбільш далекобійних ударів України за весь період повномасштабної війни, зазначає агентство. Припинення роботи заводу, що є найбільшим у Росії виробником бензину, ймовірно, посилить дефіцит пального у всій країні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 6 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу.

У Генштабі зазначили, що цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ (понад 21 млн тонн на рік) і спеціалізується на випуску широкого спектру палива, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99 %).

Крім того, НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне паливо класу "Євро-5", авіаційний керосин (марок ТС-1 та РТ).

На території підприємства було зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

Зауважимо, з початку 2026 року українські дрони уразили російські нафтопереробні заводи щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж торік.

Удари по російським НПЗ

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.