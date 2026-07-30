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На продаж виставлено активи п’яти банків-банкрутів на понад 19 млрд грн: яке майно у списку
Цього тижня у системі "Prozorro.Продажі" відбудуться аукціони з продажу активів п’яти банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Початкова ціна всіх лотів складає 19,1 млрд грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Основну частину стартової суми становлять права вимоги за кредитами — майже 19 млрд грн. Об’єкти нерухомого майна та основні засоби продаються з початковою вартістю 62,5 млн грн. Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на торги за 0,03 млн грн.
Перелік банків та виставлених активів
Продаж активів розпроділено за банками таким чином:
- ПАТ "Промінвестбанк" — загальна сума лотів становить 13,6 млрд грн (із них 13,5 млрд грн — права вимоги за кредитами, 46,4 млн грн — нерухомість та основні засоби, 0,03 млн грн — дебіторська заборгованість);
- АТ "МР Банк" — стартова ціна 5,5 млрд грн за права вимоги за кредитами;
- АТ "РВС Банк" — загальна сума 15,9 млн грн (з яких 14,6 млн грн — нерухоме майно та основні засоби; 1,2 млн грн — права вимоги за кредитами);
- АТ "Айбокс Банк" — початкова ціна 0,8 млн грн за основні засоби;
- АТ "Мегабанк" — стартова ціна 0,7 млн грн за основні засоби та автомобіль.
Отримані від реалізації майна та прав вимоги кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків.
Нагадаємо, минулого року Фонду гарантування вкладів вдалося провести 104 результативні аукціони з продажу активів банків-банкрутів. Загальна сума торгів склала майже 1,5 млрд грн.