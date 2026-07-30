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На продажу выставлены активы пяти банков-банкротов более чем на 19 млрд грн: какое имущество в списке

аукцион, молоток, документы
На аукцион выставлены активы пяти банков-банкротов / Depositphotos

На этой неделе в системе "Prozorro.Продажи" состоятся аукционы по продаже активов пяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Начальная цена всех лотов составляет 19,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Основную часть стартовой суммы составляют права требования по кредитам — почти 19 млрд грн. Объекты недвижимого имущества и основные средства продаются с начальной стоимостью 62,5 млн грн. Дебиторская задолженность перед банками выставлена на торги за 0,03 млн грн.

Список банков и выставленных активов

Продажа активов распределена по банкам следующим образом:

  • ПАО " Проминвестбанк " - общая сумма лотов составляет 13,6 млрд грн (из них 13,5 млрд грн - права требования по кредитам, 46,4 млн грн - недвижимость и основные средства, 0,03 млн грн - дебиторская задолженность);  
  • АО "МР Банк " - стартовая цена 5,5 млрд грн за права требования по кредитам;  
  • АО "РВС Банк " - общая сумма 15,9 млн грн (из которых 14,6 млн грн - недвижимое имущество и основные средства; 1,2 млн грн - права требования по кредитам);  
  • АО " Айбокс Банк " - начальная цена 0,8 млн грн за основные средства;  
  • АО " Мегабанк " - стартовая цена 0,7 млн грн за основные средства и автомобиль.

Полученные от реализации имущества и прав требования денежные средства направляются на расчеты с кредиторами ликвидированных банков.

Напомним, в прошлом году Фонду гарантирования вкладов удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук