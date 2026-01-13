Более 100 успешных аукционов: за год ФГВФЛ распродал имущества банков-банкротов на 1,5 млрд грн

В прошлом году в системе "Прозорро.Продажи" Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Полученные средства были направлены непосредственно на расчеты с ликвидируемыми и находящимися в управлении Фонда гарантирования кредиторами финучреждений.

Лидеры продаж

В 2025 году были реализованы активы 10 финансовых учреждений. В тройку банков-лидеров по сумме завершенных сделок вошли:

АО "МР Банк" с суммой почти 1,1 млрд грн;

АО "Финансы и кредит" – 243,7 млн грн;

АО "Коминвестбанк" – 78,1 млн грн. Наиболее плодотворным месяцем торгов стал апрель, когда сумма продаж достигла 931 млн. грн.

Относительно типа имущества покупатели чаще всего интересовались следующими категориями: 63% аукционов пришлось на недвижимость, землю и основные средства; 15% составила продажа прав требования по кредитам физических лиц; 13% – права требования по кредиту юридических лиц.

Самые интересные аукционы 2025 года

Как отметил Александр Кульчицкий, директор департамента ФГВФЛ, на продажу выставляется все: от прав требования по кредитам до картин и банкоматов. Вот несколько примеров того, как росла цена благодаря конкуренции:

за здание "Коминвестбанка" в Закарпатье площадью 196,5 м2 боролись пятеро участников. В результате цена выросла на 71% - с 4,7 млн грн до 8 млн грн;

стоимость машиноместа в Харькове "Мегабанка" во время торгов выросла вдвое - со 117,6 тыс. грн до 240 тыс. грн;

продажа автомобиля "Проминвестбанка" привлекла рекордное количество участников - 10 человек. Цена реализации подскочила с 261,9 тыс. грн. до 492 тыс. грн.

Кто может стать покупателем?

Как отметили в Фонде, а укционы в системе "Прозорро.Продажи" открыты с 2016 года. Принять участие в торгах может любой желающий. Исключение составляют только сами заемщики или поручители по кредиту, выставленному на продажу, а также представители страны-агрессора или связанные с ней лица.



Напомним, в ноябре 2025 года сумма поступлений средств в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила около 291,0 млн. грн.