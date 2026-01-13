Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,35

43,20

EUR

50,79

50,57

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 100 успешных аукционов: за год ФГВФЛ распродал имущества банков-банкротов на 1,5 млрд грн

гривны, гривна, купюры
В прошлом году ФГВФЛ провел успешных аукционов почти на 1,5 млрд грн. / Shutterstock

В прошлом году в системе "Прозорро.Продажи" Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) удалось провести 104 результативных аукциона по продаже активов банков-банкротов. Общая сумма торгов составила около 1,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Полученные средства были направлены непосредственно на расчеты с ликвидируемыми и находящимися в управлении Фонда гарантирования кредиторами финучреждений.

Лидеры продаж

В 2025 году были реализованы активы 10 финансовых учреждений. В тройку банков-лидеров по сумме завершенных сделок вошли:

  • АО "МР Банк" с суммой почти 1,1 млрд грн;
  • АО "Финансы и кредит" – 243,7 млн грн;
  • АО "Коминвестбанк" – 78,1 млн грн. Наиболее плодотворным месяцем торгов стал апрель, когда сумма продаж достигла 931 млн. грн.

Относительно типа имущества покупатели чаще всего интересовались следующими категориями: 63% аукционов пришлось на недвижимость, землю и основные средства; 15% составила продажа прав требования по кредитам физических лиц; 13% – права требования по кредиту юридических лиц.

Самые интересные аукционы 2025 года

Как отметил Александр Кульчицкий, директор департамента ФГВФЛ, на продажу выставляется все: от прав требования по кредитам до картин и банкоматов. Вот несколько примеров того, как росла цена благодаря конкуренции:

  • за здание "Коминвестбанка" в Закарпатье площадью 196,5 м2 боролись пятеро участников. В результате цена выросла на 71% - с 4,7 млн грн до 8 млн грн;
  • стоимость машиноместа в Харькове "Мегабанка" во время торгов выросла вдвое - со 117,6 тыс. грн до 240 тыс. грн;
  • продажа автомобиля "Проминвестбанка" привлекла рекордное количество участников - 10 человек. Цена реализации подскочила с 261,9 тыс. грн. до 492 тыс. грн.

Кто может стать покупателем?

Как отметили в Фонде, а укционы в системе "Прозорро.Продажи" открыты с 2016 года. Принять участие в торгах может любой желающий. Исключение составляют только сами заемщики или поручители по кредиту, выставленному на продажу, а также представители страны-агрессора или связанные с ней лица.

Напомним, в ноябре 2025 года сумма поступлений средств в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила около 291,0 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук