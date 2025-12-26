В ноябре поступления в банки в ликвидации составили около 291 млн грн

В ноябре 2025 года сумма поступлений средств в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составила около 291,0 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФО.

Из общего объема 199,8 млн. грн. поступило от реализации активов банков, находящихся в управлении Фонда. Еще 61,0 млн. грн. банки получили в виде доходов по ценным бумагам.

Поступления от погашения кредитов составили 27,6 млн грн, от аренды имущества - 1,7 млн грн, из других источников - 0,9 млн грн.

Лидерами по сумме поступлений в ноябре 2025 года стали:

МР банк - 128,5 млн грн;

Укрстройинвестбанк - 60,2 млн грн;

Коминвестбанк - 52,5 млн грн.

Всего с начала текущего года в банки в управлении Фонда поступило 4 844,9 млн грн.

В Фонде напоминают, что средства, полученные от управления и реализации активов неплатежеспособных банков, устремляются на удовлетворение требований кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Добавим, в течение октября 2025 года общая сумма поступления средств в ликвидируемые ФГВФЛ банки составила более 167,3 млн грн. Основным источником финансирования остаются доходы от государственных ценных бумаг, которые принесли банкам более двух третей всех поступлений.