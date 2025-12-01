Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доход банков-банкротов: 167 млн грн поступило в октябре для расчета с кредиторами

ФГВФЛ, активы, банк
В октябре доход банков-банкротов составил 167 млн грн / НБУ

В октябре 2025 года общая сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила более 167,3 млн грн. Основным источником финансирования остаются доходы от государственных ценных бумаг, которые принесли банкам более двух третей всех поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Основные источники поступлений

Наибольшую часть средств обеспечили доходы от финансовых инструментов:

  • доходы по ценным бумагам - 116,5 млн грн;
  • погашение кредитов - 38,2 млн грн;
  • поступления от реализации активов - 9,1 млн грн;
  • аренда имущества - 2,2 млн грн;
  • другие источники - 1,3 млн грн.

Финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко подчеркнула, что "доходы от государственных ценных бумаг остаются одним из ключевых источников поступлений". Инвестиции в ОВГЗ являются надежным и предполагаемым инструментом, позволяющим сохранять и увеличивать ресурсы банков для дальнейшего расчета с кредиторами.

Банки-лидеры

В октябре 2025 года наибольшие суммы средств поступили в следующие банки:

  • АО "МР Банк" – 111,6 млн грн;
  • АО "АКБ "Конкорд" – 18,5 млн грн;
  • АО "Коминвестбанк" – 12,0 млн грн;
  • АО "Банк Сич" – 7,2 млн грн.

Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, 3 24 по 28 ноября, в государственной электронной системе "Prozorro.Продажи" была запланирована реализация активов семи банков, находящихся в ликвидации под управлением ФГВФЛ. Начальная цена реализации всех лотов составляла 578,1 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук