Доход банков-банкротов: 167 млн грн поступило в октябре для расчета с кредиторами

В октябре 2025 года общая сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила более 167,3 млн грн. Основным источником финансирования остаются доходы от государственных ценных бумаг, которые принесли банкам более двух третей всех поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Основные источники поступлений

Наибольшую часть средств обеспечили доходы от финансовых инструментов:

доходы по ценным бумагам - 116,5 млн грн;

погашение кредитов - 38,2 млн грн;

поступления от реализации активов - 9,1 млн грн;

аренда имущества - 2,2 млн грн;

другие источники - 1,3 млн грн.

Финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко подчеркнула, что "доходы от государственных ценных бумаг остаются одним из ключевых источников поступлений". Инвестиции в ОВГЗ являются надежным и предполагаемым инструментом, позволяющим сохранять и увеличивать ресурсы банков для дальнейшего расчета с кредиторами.

Банки-лидеры

В октябре 2025 года наибольшие суммы средств поступили в следующие банки:

АО "МР Банк" – 111,6 млн грн;

АО "АКБ "Конкорд" – 18,5 млн грн;

АО "Коминвестбанк" – 12,0 млн грн;

АО "Банк Сич" – 7,2 млн грн.

Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, 3 24 по 28 ноября, в государственной электронной системе "Prozorro.Продажи" была запланирована реализация активов семи банков, находящихся в ликвидации под управлением ФГВФЛ. Начальная цена реализации всех лотов составляла 578,1 млн грн.