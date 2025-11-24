На продажу выставлены активы семи банков-банкротов на 578,1 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

В течение недели, с 24 по 28 ноября, в государственной электронной системе "Prozorro.Продажи" запланирована реализация активов семи банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 578,1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Структура активов, выставленных на продажу:

411,0 млн грн - права требования по кредитам;

137,7 млн грн - объекты недвижимого имущества и основные средства;

29,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Средства, вырученные от продажи этих активов, будут направлены на расчет с кредиторами ликвидированных банков.

Список банков и объемы активов

На этой неделе состоятся торги по активам таких банков:

ПАО "Проминвестбанк" - на общую сумму 416,2 млн грн. Наибольший лот - права требования по кредитам (303,0 млн грн), недвижимость (83,8 млн грн), а также дебиторская задолженность (29,4 млн грн) ;

АО "МР Банк" – на общую сумму 105,1 млн грн. Сюда входят права требования по кредитам (85,9 млн. грн.) и объекты недвижимого имущества (19,2 млн грн) ;



АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 28,7 млн грн. Продаются недвижимое имущество, транспортные средства и основные средства (17,0 млн грн), а также права требования по кредитам (11,7 млн грн); ПАО "КСГ Банк" – Недвижимое имущество и основные средства банка выставлено по начальной цене 14,1 млн грн;

АО "Банк Сич" – на продажу выставлены права требования по кредитам по начальной цене 7,8 млн грн;

АО "Мегабанк" – на общую сумму 4,4 млн грн (право требования по кредитам и недвижимое имущество);

АО "Банк Форвард" – на продажу выставлены основные средства по начальной цене 1,9 млн грн.

Подробнее ознакомиться с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов в разделе "Продажа активов".

Напомним, в октябре в системе "Prozorro.Продажи" состоялся продажа активов 8 банков, находящихся в ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Общая начальная цена реализации всех лотов составляла 520,7 млн грн.