ФГВФЛ выставил на аукцион помещение Коминвестбанка возле Майдана Незалежности: какова стартовая цена лота

помещение Коминвестбанка в Киеве
Фото: prozorro.sale

13 ноября в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион по продаже объекта недвижимости АО "Коминвестбанк", ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). На торги выставлены отделения банка в центре столицы. Стартовая цена лота – 17,17 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

В состав лота №G22N028038 входит группа нежилых помещений цокольного этажа общей площадью 179,0 кв.м. Недвижимость находится в самом центре столицы, на улице Малоподвальной, 6 (Шевченковский район) – в 300 метрах от Майдана Независимости.

Фото 2 — ФГВФЛ выставил на аукцион помещение Коминвестбанка возле Майдана Незалежности: какова стартовая цена лота
Аукцион помещения Коминвестбанка в Киеве.

Также на продажу выставлены основные средства в количестве 4773 единицы. Эти активы выставляются на торги впервые.

Аукцион пройдет по английской модели. Заинтересованные инвесторы должны подать свои ценовые предложения до 20:00 12 ноября. Аукцион состоится 13 ноября в 14.50.

Как отметили в Фонде гарантирования вкладов, участие в аукционе могут принять физические и юридические лица, кроме РФ и лиц, связанных с государством-агрессором. Также покупателям не могут быть физические или юридические лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на расчеты с кредиторами банка.

Напомним, 4 сентября в системе "Prozorro.Продажи" проводился аукцион по продаже объекта коммерческой недвижимости в историческом центре Ужгорода - помещение бывшего отделения Коминвестбанка и основные средства.

Автор:
Татьяна Ковальчук