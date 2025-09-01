Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Наличный курс:

USD

41,35

41,30

EUR

48,46

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Недвижимость в центре Ужгорода и оборудования: на аукцион выставлены активы Коминвестбанка

помещение Коминвестбанка
На торги выставлены активы Коминвестбанка. Фото: Prozorro

4 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион по продаже объекта коммерческой недвижимости в историческом центре Ужгорода — помещение бывшего отделения Коминвестбанка и основные средства. Стартовая цена лота – 10,77 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Лот №G22N027828 на продажу выставлен впервые. Нежилое помещение – часть админздания площадью 266,2 кв. г. расположен по адресу ул. Александра Фединца, 7. Вместе с недвижимостью с молотка пойдут 69 единиц основных средств – серверы, системы видеонаблюдения и т.д.

Аукцион состоится 4 сентября в 14:55. Торги будут проходить по английской трехраундовой модели . поэтому для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 третьего сентября.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов Коминвестбанка.

Раньше на   аукцион выставлялся имущественный комплекс, принадлежавший АО "Коминвестбанк". На торги выставлен объект, расположенный в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области. Стартовая цена продаж составляет 13,7 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук