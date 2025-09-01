Недвижимость в центре Ужгорода и оборудования: на аукцион выставлены активы Коминвестбанка

4 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион по продаже объекта коммерческой недвижимости в историческом центре Ужгорода — помещение бывшего отделения Коминвестбанка и основные средства. Стартовая цена лота – 10,77 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Лот №G22N027828 на продажу выставлен впервые. Нежилое помещение – часть админздания площадью 266,2 кв. г. расположен по адресу ул. Александра Фединца, 7. Вместе с недвижимостью с молотка пойдут 69 единиц основных средств – серверы, системы видеонаблюдения и т.д.

Аукцион состоится 4 сентября в 14:55. Торги будут проходить по английской трехраундовой модели . поэтому для участия в аукционе заинтересованные покупатели должны подать свои предложения до 20:00 третьего сентября.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов Коминвестбанка.

Раньше на аукцион выставлялся имущественный комплекс, принадлежавший АО "Коминвестбанк". На торги выставлен объект, расположенный в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области. Стартовая цена продаж составляет 13,7 млн грн.