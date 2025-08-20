- Категория
Бывшие отделения Коминвестбанка в Закарпатье выставлены на продажу: какая стартовая цена лотов
Фонд гарантирования вкладов продолжает ликвидацию АО "Коминвестбанк" и проводит аукционы в системе Prozorro.Продажи. На следующей неделе на торги выставят два бывших отделения банка в Закарпатье в городах Хуст и Иршава. Стартовая цена объектов недвижимости — 24,67 млн грн и 4,35 млн грн соответственно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.
Детали аукционов
Помещение в Иршаве:
- Дата и время: 26 августа в 11:10;
- лот: №G22N027789;
- описание: нежилые помещения площадью 73 м² в центре города (ул. Белецкая, 1/1 и 1/1а). Здания в хорошем состоянии, оборудованы всеми коммуникациями. Продаются вместе с мебелью, компьютерной техникой и сейфами;
- стартовая цена: 4,35 млн. грн;
- конечный срок подачи предложений: до 20:00 25 августа.
Помещение в Хусте:
- дата и время: 27 августа в 14:50;
- лот: №G22N027790;
- описание: помещение площадью 1048,5 м² по адресу: ул. Карпатской Сечи, 39. Продаются вместе с основными средствами;
- стартовая цена: 24,67 млн грн;
- конечный срок подачи предложений: до 20:00 26 августа.
Условия участия
Продажа отделений Коминвестбанка будут проходить следующим образом:
- аукционы проведут по английской модели (на повышение цены);
- участвовать могут физические и юридические лица;
- ограничения: не могут участвовать лица из РФ или связанные с государством-агрессором;
- денежные средства от продажи активов будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Коминвестбанк".
Напомним, за первые полгода удовлетворено 75% обязательств Коминвестбанк в, в том числе 65% перед кредиторами 7-й очереди (юридическими лицами) на сумму свыше 156,4 млн грн.