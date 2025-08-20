Запланована подія 2

Бывшие отделения Коминвестбанка в Закарпатье выставлены на продажу: какая стартовая цена лотов

Коминвестбанк
Отделения Коминвестбанка выставлены на продажу. Фото: atcominvestbank

Фонд гарантирования вкладов продолжает ликвидацию АО "Коминвестбанк" и проводит аукционы в системе Prozorro.Продажи. На следующей неделе на торги выставят два бывших отделения банка в Закарпатье в городах Хуст и Иршава. Стартовая цена объектов недвижимости — 24,67 млн грн и 4,35 млн грн соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Детали аукционов

Помещение в Иршаве:

  • Дата и время: 26 августа в 11:10;
  • лот: №G22N027789;
  • описание: нежилые помещения площадью 73 м² в центре города (ул. Белецкая, 1/1 и 1/1а). Здания в хорошем состоянии, оборудованы всеми коммуникациями. Продаются вместе с мебелью, компьютерной техникой и сейфами;
  • стартовая цена: 4,35 млн. грн;
  • конечный срок подачи предложений: до 20:00 25 августа.
Фото 2 — Бывшие отделения Коминвестбанка в Закарпатье выставлены на продажу: какая стартовая цена лотов

Помещение в Хусте:

  • дата и время: 27 августа в 14:50;
  • лот: №G22N027790;
  • описание: помещение площадью 1048,5 м² по адресу: ул. Карпатской Сечи, 39. Продаются вместе с основными средствами;
  • стартовая цена: 24,67 млн грн;
  • конечный срок подачи предложений: до 20:00 26 августа.
Фото 3 — Бывшие отделения Коминвестбанка в Закарпатье выставлены на продажу: какая стартовая цена лотов

Условия участия

Продажа отделений Коминвестбанка будут проходить следующим образом:

  • аукционы проведут по английской модели (на повышение цены);
  • участвовать могут физические и юридические лица;
  • ограничения: не могут участвовать лица из РФ или связанные с государством-агрессором;
  • денежные средства от продажи активов будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Коминвестбанк".

Напомним, за первые полгода удовлетворено 75% обязательств Коминвестбанк в, в том числе 65% перед кредиторами 7-й очереди (юридическими лицами) на сумму свыше 156,4 млн грн.

Татьяна Ковальчук