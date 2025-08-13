За первое полугодие удовлетворено 75% требований кредиторов Коминвестбанка: что повлияло на результат

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) увеличил темпы погашения требований кредиторов при ликвидации АО "Коминвестбанк". За первые полгода удовлетворено 75% обязательств, в том числе 65% перед кредиторами 7-й очереди (юридическими лицами) на сумму более 156,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам неплатежеспособного Коминвестбанка составляет 477,6 млн грн.

Такой успех стал возможным благодаря инновационному подходу Фонда и сотрудничеству с Национальным банком Украины. ФГВФЛ использовал механизм, похожий на международный sale of business, передав часть активов и обязательств принимающему банку АО "АСВИО Банк". В общей сложности было передано обязательств на 303,7 млн грн.

Директор-распорядитель Фонда, Ольга Белай, отметила, что этот подход позволил не только защитить интересы вкладчиков и кредиторов, но и уменьшить финансовую нагрузку на ФГВФЛ. Это подчеркивает доверие к банковской системе и способствует реинтеграции клиентов обанкротившегося банка. Фонд стремится сделать такие соглашения привычной практикой, а новый законопроект, рассматриваемый сейчас в Верховной Раде, должен расширить возможности для эффективного урегулирования.

Председатель правления Асвио Банка Евгений Шулика подтвердил успешность сделки. Банк сохранил все условия депозитных договоров для клиентов Коминвестбанка и привлек новых.

"То есть по условиям депозитов для клиентов практически ничего не изменилось кроме названия банка. В то же время клиенты получили принципиально новый уровень клиентского сервиса, доступ к новым диджитальным продуктам АО "АСВИО Банк" и мобильным приложениям", - отметил он.

Ключевые достижения сделки:

сохранение клиентов – 71% вкладов было сохранено;

прирост клиентской базы – прирост новых клиентов на 5%;

высокий уровень сервиса - клиенты получили доступ к современным цифровым продуктам и мобильному приложению Асвио Банка.

Напомним, в этом году Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к продаже активов АО "Коминвестбанк", признанного неплатежеспособным в конце 2024 года. Первые лоты – коммерческая недвижимость и кредиты – уже торгуются в системе Prozorro.