За перше півріччя задоволено 75% вимог кредиторів Комінвестбанку: що вплинуло на результат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) збільшив темпи погашення вимог кредиторів під час ліквідації АТ "Комінвестбанк". За перші пів року задоволено 75% зобов’язань, зокрема 65% перед кредиторами 7-ї черги (юридичними особами) на суму понад 156,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам неплатоспроможного Комінвестбанку становить 477,6 млн грн.

Такий успіх став можливим завдяки інноваційному підходу Фонду та співпраці з Національним банком України. ФГВФО використав механізм, схожий на міжнародний "sale of business", передавши частину активів і зобов’язань приймаючому банку АТ "АСВІО Банк". Загалом було передано зобов’язань на 303,7 млн грн.

Директорка-розпорядниця Фонду, Ольга Білай, зазначила, що цей підхід дозволив не лише захистити інтереси вкладників і кредиторів, а й зменшити фінансове навантаження на ФГВФО. Це підкреслює довіру до банківської системи та сприяє реінтеграції клієнтів збанкрутілого банку. Фонд прагне зробити такі угоди звичною практикою, а новий законопроєкт, який зараз розглядається у Верховній Раді, має розширити можливості для ефективного врегулювання.

Голова правління Асвіо Банку, Євген Шуліка, підтвердив успішність угоди. Банк зберіг усі умови депозитних договорів для клієнтів Комінвестбанку та залучив нових.

"Тобто за умовами депозитів для клієнтів практично нічого не змінилось крім назви банку. Водночас клієнти отримали принципово новий рівень клієнтського сервісу, доступ до нових диджитальних продуктів АТ "АСВІО Банк" та мобільних застосунків", — зазначив він.

Ключові досягнення угоди:

збереження клієнтів — 71% вкладів було збережено;

приріст клієнтської бази — приріст нових клієнтів на 5%;

високий рівень сервісу — клієнти отримали доступ до сучасних цифрових продуктів та мобільного застосунку Асвіо Банку.

Нагадаємо, цього року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав продаж активів АТ "Комінвестбанк", визнаного неплатоспроможним наприкінці 2024 року. Перші лоти – комерційна нерухомість та кредити – вже торгуються у системі Prozorro.Продажі.