Від пилорами до картинної галереї: які активи Комінвестбанку ФГВФО виставляє на торги

Цього року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав продаж активів АТ "Комінвестбанк", визнаного неплатоспроможним наприкінці 2024 року. Перші лоти – комерційна нерухомість та кредити – вже торгуються у системі Prozorro.Продажі. На балансі банку перебувають будівлі колишньої пилорами у селі Солотвино, земельна ділянка у селі Соломоново на Закарпатті та навіть будівля картинної галереї у Хмельницькому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Понад чверть активів банку складає нерухомість – це понад 15 об’єктів, переважно приміщення колишніх відділень разом з меблями та устаткуванням.

Зокрема, як повідомив директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Олександр Кульчицький, 15 липня успішно відбувся перший аукціон: відділення у Рахові було продано зі зростанням ціни на 70%. Очікується перерахування коштів та підписання договору.

Крім того, понад 60% балансової вартості активів банку складають кредити юридичних та фізичних осіб. Наразі є договори із привабливим забезпеченням:

кредити, забезпечені виробництвом шкір та хутра у місті Тисмениця Івано-Франківської області;

договори, у забезпечення за якими передано обладнання з виробництва виноградних вин;

кредити із тепличним комплексом на Київщині.

За словами Кульчицького, фонд закликає інвесторів, бізнес та громади стежити за аукціонами,які проходять у системі Prozorro.Продажі.

"Отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами, зокрема юридичними особами, яким не гарантується відшкодування вкладів", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, 11 серпня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу права вимоги за кредитом юридичної особи – виробника виноградних вин. Актив перебуває на балансі АТ "Комінвестбанк".