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Кредит виробника хутра з Івано-Франківщини виставлено на торги: яка стартова ціна лоту

аукціон, чоловік, папери, молоток
На торги виставлено кредит виробника хутра з Івано-Франківщини. / Freepik

У системі Prozorro.Продажі розпочато продаж кредитів, що перебувають на балансі АТ "Комінвестбанк" (ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб). 11 серпня на аукціон виставлено право вимоги за кредитним договором з виробником хутра з Івано-Франківщини, та його дебіторська заборгованість перед банком. Стартова ціна лоту – 23,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Як зазначили у Фонді, попри те, що компанія-позичальник не перебуває у стані припинення, термін прострочки за договором перевищив 2400 днів (понад 6,5 років). Сфера діяльності боржника за КВЕД – "Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра".

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено:

  • земельну ділянку площею 0,34 га; 
  • сировинно-фарбувальне виробництво загальною площею понад 2,5 тис. кв. м; 
  • водонапірна башта, котельня, склад-ангар;
  • 255 одиниць обладнання.

Усі об’єкти застави розташовуються у місті Тисмениця, Івано-Франківської області.

ФГВФО звертає увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Торги відбуватимуться за голландською моделлю аукціону. Згідно із паспортом відкритих торгів аукціон по лоту №GL16N027713 електронний аукціон розпочнеться 11 серпня в проміжок часу з 9-30 до 10-00 год. Переможець повинен буде здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону. Підписати договір купівлі-продажу потрібно протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

Кошти, отримані від продажу активів будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадаємо, У першому півріччі 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук