У першому півріччі майже 235 млн гривень відшкодування отримали вкладники банків-банкрутів

У січні — червні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Тільки протягом червня було здійснено виплат на 5,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

"Фонд продовжує виплачувати відшкодування клієнтам банків, що виводяться з ринку, не припиняючи виконання цієї надважливої функції ні на день. Загалом після 24 лютого 2022 року виплачено понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування", — повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків-банкрутів.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2025 року кошти Фонду складали 42,6 млрд грн.

У ФГВФО нагадали, що починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100% гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала понад 196,7 млн грн. Це майже на 9 млн грн більше за аналогічний показник минулого року.