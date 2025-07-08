ФГВФО продав банківських активів на 1,2 млрд грн за пів року

За перші півроку 2025-го у системі Прозорро.Продажі відбулося 50 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала 1222,1 млн грн. Із них 3,1 млн грн – результати успішних аукціонів, що відбулися у червні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Зазначається, що на сьогодні за результатами успішних аукціонів, що відбулися упродовж першого півріччя 2025-го, отримано оплату за 46 лотів на суму 1220,3 млн грн. Кошти ще за 4 лоти на суму 1,7 млн грн очікуються.

В ФГВФО підкреслюють, що сума успішних аукціонів за підсумками першого півріччя 2025-го уже перевищила 1,2 млрд грн – майже стільки ж, скільки отримали за весь 2024 рік (надходження від продажу активів у 2024 році склали 1,4 млрд грн).

Також у липні розпочинається продаж активів АТ "Комінвестбанк", який було визнано неплатоспроможним у грудні минулого року. На балансі банку є цікаві об’єкти комерційної нерухомості, кредити фізичних та юридичних осіб, транспортні засоби.

Продаж активів банків, що ліквідуються, відбувається через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Нагадаємо, у травні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 43,5 млн грн. Це найбільший показник за поточний рік.