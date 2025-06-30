Реструктуризація працює: у травні боржники банків-банкрутів погасили кредитів на 43,5 млн грн

У травні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 43,5 млн грн. Це найбільший показник за поточний рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

"Показник травня став найвищим у поточному році в частині сум погашень реструктуризованих кредитів суб’єктів господарювання та підтверджує ефективність програм реструктуризації", – зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

За її словами, зростання погашення кредитів зумовлене, зокрема, початком реструктуризації за кредитами "Комінвестбанку", та активною участю його позичальників.

Загалом з 2022 року боржники банків, що перебувають в управлінні ФГВФО, повернули 1 226,0 млн грн. З цих коштів більше 805,8 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Зокрема, спостерігається збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб’єктів господарювання, які мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Зазначимо, кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Програми реструктуризації

Фонд гарантування вкладів пропонує комфортні програми реструктуризації. Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн – для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Зазначимо, кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків. Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Нагадаємо, у травні 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 321,7 млн грн.