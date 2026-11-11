Банківська таємниця під обмеженнями: Рада змінила правила доступу судів до даних НБУ

Верховна Рада ухвалила закон №15555, який удосконалює порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Документ встановлює правила доступу судів до конфіденційної банківської інформації, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба парламенту.

За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Необхідність змін пов'язана з вимогами Європейського банківського управління (EBA), яке раніше виявило невідповідності українського законодавства європейським стандартам конфіденційності банківської інформації.

Зокрема, EBA звернуло увагу на те, що українське законодавство дозволяло розкривати банківську таємницю за рішенням будь-якого суду. Водночас європейська директива передбачає обмежене коло випадків, у яких така інформація може бути доступною судовим органам.

Які зміни передбачає закон про банківську таємницю

Документ вносить зміни до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України.

Зокрема, встановлюються обмеження на доступ судів у цивільному та господарському судочинстві до інформації, що становить банківську таємницю та яку Національний банк отримуватиме від центральних банків і фінансових регуляторів країн ЄС.

Відповідно до вимог європейської директиви, доступ до такої інформації має бути обмежений. Винятки стосуватимуться кримінального та адміністративного судочинства, а також визначених європейськими правилами випадків.

Ще одна зміна стосується передачі конфіденційної інформації іншим органам. НБУ зможе розкривати банківську таємницю, отриману від органу банківського нагляду іншої держави, лише за згодою цього органу та виключно для цілей, на які така згода поширюється.

Таким чином, іноземні регулятори отримають додаткові гарантії того, що передані українському Нацбанку дані не використовуватимуться або не розголошуватимуться поза погодженими межами.

Чому Україні потрібно було змінити правила

У 2016 році Європейське банківське управління провело оцінку відповідності українського законодавства європейським вимогам щодо конфіденційності та професійної таємниці. За її результатами Україна отримала негативний висновок.

EBA визначило три основні невідповідності:

перелік органів, яким НБУ міг передавати конфіденційну інформацію, був ширшим, ніж передбачено європейською директивою;

банківську таємницю можна було розкривати за рішенням будь-якого суду, тоді як у ЄС доступ до неї обмежений визначеними категоріями судових справ;

законодавство не вимагало отримання прямої згоди іноземного регулятора на розкриття переданої ним конфіденційної інформації.

Через ці невідповідності Національний банк стикався з відмовами європейських регуляторів у наданні конфіденційної інформації. Йдеться, зокрема, про дані, необхідні для банківського нагляду та контролю за дотриманням вимог у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Як закон вплине на євроінтеграцію України

Ухвалення документа є частиною виконання зобов'язань України в межах переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу.

Зокрема, зміни передбачені Національною програмою адаптації законодавства України до права ЄС у межах переговорного розділу 9 "Фінансові послуги". Також відповідне зобов'язання закріплене в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом від 13 лютого 2026 року.

Позитивна оцінка EBA щодо відповідності українських правил конфіденційності є необхідною умовою для подальшого визнання еквівалентності банківського регулювання України європейським вимогам.

Це, своєю чергою, має відкрити можливість повноцінного обміну інформацією між НБУ та центральними банками й фінансовими регуляторами країн ЄС.

Реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

Нагадаємо, у липні в Мінфіні заявили, що Україна у будь-якому разі прийде до розкриття банківської таємниці. "У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти. І це у будь-якому випадку буде", — наголосив тоді заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.