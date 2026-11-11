Банковская тайна под ограничениями: Рада изменила правила доступа судов к данным НБУ

Верховная Рада приняла закон №15555, совершенствующий порядок раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. Документ устанавливает правила доступа судов к конфиденциальной банковской информации, которую НБУ будет получать от европейских регуляторов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба парламента.

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов.

Необходимость изменений связана с требованиями Европейского банковского управления (EBA), ранее выявившим несоответствие украинского законодательства европейским стандартам конфиденциальности банковской информации.

В частности, EBA обратило внимание на то, что украинское законодательство позволяло раскрывать банковскую тайну по решению суда. В то же время, европейская директива предусматривает ограниченный круг случаев, в которых такая информация может быть доступна судебным органам.

Какие изменения предусматривает закон о банковской тайне

Документ вносит изменения в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

В частности, устанавливаются ограничения на доступ судов в гражданском и хозяйственном судопроизводстве к информации, составляющей банковскую тайну, которую Национальный банк будет получать от центральных банков и финансовых регуляторов стран ЕС.

Согласно требованиям европейской директивы, доступ к такой информации должен быть ограничен. Исключения будут касаться уголовного и административного судопроизводства, а также определенных европейскими правилами случаев.

Еще одно изменение касается передачи конфиденциальной информации другим органам. НБУ сможет раскрывать банковскую тайну, полученную от органа банковского надзора другого государства только с согласия этого органа и исключительно для целей, на которые такое согласие распространяется.

Таким образом, иностранные регуляторы получат дополнительные гарантии того, что переданные украинскому Нацбанку данные не будут использоваться или не будут разглашаться вне согласованных границ.

Почему Украине нужно было изменить правила

В 2016 году Европейское банковское управление провело оценку соответствия украинского законодательства европейским требованиям по конфиденциальности и профессиональной тайне. По ее результатам Украина получила отрицательное заключение.

EBA определило три основных несоответствия:

список органов, которым НБУ мог передавать конфиденциальную информацию, был шире, чем предусмотрено европейской директивой;

банковскую тайну можно было раскрывать по решению любого суда, тогда как в ЕС доступ к ней ограничен определенными категориями судебных дел;

законодательство не требовало получения прямого согласия иностранного регулятора на раскрытие передаваемой им конфиденциальной информации.

Из-за этих несоответствий Национальный банк сталкивался с отказами европейских регуляторов в предоставлении конфиденциальной информации. Речь идет, в частности, о данных, необходимых для банковского надзора и контроля над соблюдением требований в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Как закон повлияет на евроинтеграцию Украины

Принятие документа является частью выполнения обязательств Украины в рамках переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз.

В частности, изменения предусмотрены Национальной программой адаптации законодательства Украины к праву ЕС в рамках переговорного раздела 9 "Финансовые услуги". Также соответствующее обязательство закреплено в Меморандуме с Международным валютным фондом от 13 февраля 2026 года.

Положительная оценка EBA по соответствию украинских правил конфиденциальности является необходимым условием для дальнейшего признания эквивалентности банковского регулирования Украины европейским требованиям.

Это, в свою очередь, должно открыть возможность полноценного обмена информацией между НБУ и центральными банками и финансовыми регуляторами стран ЕС.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, в июле в Минфине заявили, что Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны. "В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти. И это в любом случае будет", - отметил заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания финансового комитета Верховной Рады.