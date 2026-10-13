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Банковская тайна и требования ЕС: Рада поддержала законопроект в первом чтении

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Законопроект о банковской тайне: какие изменения предлагают НБУ / Freepik

13 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №15555, который должен адаптировать порядок раскрытия банковской тайны к требованиям ЕС. Документ предлагает ограничить использование информации, полученной Национальным банком от иностранных органов банковского надзора, в гражданском и хозяйственном судопроизводстве, а также уточнить условия ее раскрытия.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

НБУ и банковская тайна

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины" зарегистрировали 21 августа 2026 года.

Документ предусматривает ограничение доступа к информации, составляющей банковскую тайну и поступающей в НБУ от органов банковского надзора других государств. В частности, предлагается запретить использование такой информации в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

Кроме того, законопроект уточняет условия, при которых Национальный банк сможет раскрывать полученные от иностранных регуляторов сведения. НБУ будет иметь право передавать такую информацию не только с согласия соответствующего органа банковского надзора, но и для целей, определенных в этом согласии.

Цель изменений – согласовать порядок работы с банковской тайной, полученной от иностранных надзорных органов, с требованиями законодательства ЕС.

Напомним, в июле в Минфине заявили, что Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны. "В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти. И это в любом случае будет", - отметил заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

Автор:
Ольга Опенько

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