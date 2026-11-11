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Финансирование Укрфармагентства хотят пересмотреть еще до запуска: бизнес против

проверка цен на лекарства
Финансирование Укрфармагентства хотят пересмотреть еще до запуска / Госпродпотребслужба

Европейская бизнес ассоциация обеспокоена предложенными изменениями к модели финансирования Украинского фармацевтического агентства, которое должно заработать с 1 января 2027 года. Бизнес предупреждает, что пересмотр механизма финансирования и оплаты труда может ослабить институциональную способность нового регулятора.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь идет о положении законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", которым предлагается на год остановить действие отдельных норм закона "О лекарственных средствах".

В частности, это касается зачисления вкладов бизнеса в специальный фонд государственного бюджета и использование этих средств для финансового и материально-технического обеспечения Укрфармагентства и его территориальных органов.

Также изменения затрагивают отдельные положения по оплате труда персонала нового регулятора.

Бизнес предупреждает о кадровых рисках

В ЕБА отмечают, что специальный статус агентства, стабильное финансирование, конкурентная оплата труда и прозрачный отбор персонала должны обеспечить независимость регулятора и привлечение квалифицированных специалистов.

В то же время расширение полномочий агентства без соответствующего финансирования, по мнению бизнеса, может привести к кадровому дефициту, задержкам регуляторных процедур и ухудшению качества экспертизы.

Это может повлиять как на компании, регистрирующие и поставляющие продукцию, так и на пациентов.

Отдельную обеспокоенность в ассоциации вызывает то, что модель финансирования пересматривают уже во время конкурса на должность руководителя Укрфармагентства.

В ЕБА полагают, что изменение условий на этом этапе может повлиять на привлекательность должности и доверие к конкурсному процессу.

ЕБА призвала пересмотреть изменения

Ассоциация обратилась в Министерство финансов, Кабинет Министров и Верховную Раду с призывом пересмотреть бюджетные изменения и сохранить гарантии независимости, надлежащего финансирования и кадрового обеспечения нового регулятора.

В ЕБА напоминают, что Европейская комиссия в отчете о расширении ЕС особо подчеркнула необходимость обеспечить Укрфармагентство достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами.

Напомним, ранее бизнес уже выступал против переименования Госликслужбы в Укрфармагентство без полноценного институционального перезапуска. В ЕБА тогда отмечалось, что новый регулятор должен получить специальный статус и реально отличаться от действующей модели.

Автор:
Татьяна Гойденко

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