Бизнес выступил против переименования Госликслужбы в Укрфармагентство

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала правительство не превращать действующую Госликслужбу в Украинское фармацевтическое агентство путем простого переименования. Бизнес считает, что если новый регулятор не готов к запуску с 1 января 2027, лучше отсрочить реформу и предусмотреть переходный период, чем отказываться от полноценного институционального перезапуска.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление ЕБА.

В ЕБА отмечают, что решение правительства стало неожиданным для бизнеса. Ранее утвержденная модель предусматривала создание с 2027 нового центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и ликвидацию Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Теперь же предлагается переименовать Госликслужбу в Укрфармагентство, а ее территориальные органы – в территориальные органы нового агентства.

Бизнес отмечает, что такое изменение произошло только за несколько месяцев до запуска новой регуляторной системы и не было должным образом обсуждено с участниками рынка.

По мнению ЕБА, речь идет не о техническом изменении механизма реорганизации, а о пересмотре самой концепции реформы. Простое переименование действующего учреждения по позиции ассоциации не гарантирует создание новой системы управления, современных регуляторных процессов, обновленной структуры и профессиональной команды.

Отдельный вопрос касается финансирования будущего регулятора. Введение административного собрания и связанное с этим увеличение расходов для участников рынка ранее объясняли необходимостью создания качественно нового института. Поэтому сохранение фактически действующего органа под другим названием, по мнению бизнеса, подвергает сомнению логику новой системы финансирования.

В ЕБА считают, что если государство не успевает создать полноценный новый регулятор до 1 января 2027, следует установить четкий переходный период и отложить ликвидацию Госликслужбы до момента готовности Укрфармагентства.

Такой подход, как отмечает ассоциация, позволит не останавливать критически важные регуляторные процессы и одновременно сохранить первоначальную цель реформы – создание нового независимого и профессионального фармацевтического регулятора.

Напомним, ранее правительство отменило ликвидацию Госликслужбы и решило превратить ее в Укрфармагентство. Территориальные органы службы также должны быть переименованы.